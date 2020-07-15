Переклад книги з німецької на українську (публіцистика, економіка)

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Перекласти книгу з німецької мови на українську (публіцистика, економіка)

Обсяг німецького тексту всієї книги - 670 390 знаків з пробілами.

Тестовий файл для перекладу у вкладенні. В разі згоди виконання даної роботи необхідно надати переклад тестового файлу, а також вказати термін, за який може бути виконаний весь обсяг перекладу.

Оригінальні файли для перекладу всієї книги будуть надані у форматі DOC або PDF.

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