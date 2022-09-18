Переклад статті

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт42 заявки867 просмотров

Переклад статті з української на російську, англійську,  та польську.

3 года назад
Lubaa91
Любов 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
529 отзывов
3 года назад
#1
Переводы
Добжанська
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Ксения
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
49 отзывов
3 года назад
Вікторія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Нина
 
43 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Антон
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юля
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роксолана
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Настя
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ренат
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Андрій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лейла
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олексій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Поліна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Софья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
3 года назад
Катерина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Марианна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевести на немецкий резюме

    Требуется перевод резюме с русского языка на немецкий с учетом стандартов и образца резюме, принятых в Германии. Обратите внимание на точность и стиль перевода.

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на латышский и литовский

    Ищется бюджетный переводчик для перевода сайта об острове Кипр на латышский и литовский языки. Проект включает 121 страницу с текстами различной тематики о жизни на острове. Рассматриваются кандидаты, включая студентов.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод сайта на немецкий

    Требуется перевод 121 страницы сайта о жизни на острове Кипре на немецкий язык. Проект некоммерческий, ищем бюджетного переводчика, возможно, студента. Тексты разнообразной тематики.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на немецкий

    Требуется перевод текстов экскурсий с русского на немецкий язык. Необходимо обеспечить точность и соответствие оригинальному смыслу. Опыт в переводах будет преимуществом.

    Переводы77 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с китайского на русский программу управления

    Необходимо выполнить перевод программы управления с китайского на русский язык. Важно учитывать техническую терминологию и обеспечить точность перевода. Подходят фрилансеры с опытом в технических переводах и знанием специфики программного обеспечения.

    Переводы37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать художественный перевод

    Требуется выполнить художественный перевод 20 текстов прозы объемом по 1000 знаков каждый на английский язык. Тексты предназначены для детской аудитории. Работа осуществляется по предоплате.

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод веб сайтов на русский или белорусский язык

    $20

    Предлагается перевод веб-сайтов на русский или белорусский язык. Заказчик предоставляет ссылку на сайт, а готовый перевод будет отправлен через несколько дней или недель в зависимости от сложности проекта. Подходит для сайтов легкой и средней сложности.

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно перевести 4 текста на 7 языков

    Требуется перевод 4 текстов на 7 языков: немецкий, португальский, испанский, турецкий, итальянский, французский и польский. Оплата по факту или безналичный расчет.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод текста на казахский язык

    $50

    Необходим перевод текста объемом 100 тыс. символов на казахский язык. Требуется качественное и точное выполнение работы. Опыт в переводах приветствуется.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад