Перекладач з англійського, послідовний усний переклад

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Закрыт3 заявки492 просмотра

Доброго дня!

Мені потрібна людина, яка допоможе з перекладом при дзвінку з англомовною людиною, бо в мене нема розмовної англійської.

Це називається послідовний усний переклад, як я зрозумів.

Перекладати с/на Англійський с/на Український/руський (як вам легше).

Тут скоріш погодинна робота. 

Тому напишіть ваш часовий рейт, і був у вас такий досвід раніше чи ні. 

3 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
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