Требуется перевод 1000 символов текста на английский язык. Основное внимание уделяется точности и правильности перевода. Подробности будут предоставлены после выбора исполнителя.
Перекладати з англіської на українську
Перекладати тексти та інш. з англіської та руської мови
Заявки фрилансеров
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