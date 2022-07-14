Перекласти документ з іспанської на українську

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Потрібно перекласти документ з іспанської на українську мову. Якісно, грамотно і зрозуміло. Всього 28 вордовських сторінок, але є декілька пустих ( з підписами і тд). Бажано надсилати свої попередні роботи. Потрібно терміново! Сьогодні або до завтра зранку.

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