Перекласти текст з української на англійську

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Завершен6 заявок279 просмотров

Треба перекласти 500 слів з української на англійську

3 года назад
guest_16623792801092
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

l1nakravets
Ліна 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$8
2 дня
Escrow
Все якісно, чітко та швидко виконала! Рекомендую
Приємна людина, все зрозуміло пояснив

Заявки фрилансеров

Іван
 
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l1nakravets
Ліна 
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