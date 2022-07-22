Перевести 7 историй с русского на шведский

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка125 просмотров

Перевести 7 историй с русского на шведский

3 года назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anastasiaborr
Анастасия 
22 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Хорошая работа
Прекрасный работодатель!) всем советую

Заявки фрилансеров

Anastasiaborr
Анастасия 
22 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт на английском

    Необходимо сократить текст на английском языке с использованием примера. Также требуется создание цепляющего заголовка. Примеры оригинала и желаемого результата будут предоставлены исполнителю.

    Переводы55 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти документ з іспанської на українську

    $14

    Необхідно здійснити переклад документу з іспанської на українську мову. Обсяг роботи складає 28 сторінок, з яких частина є пустими. Важливо забезпечити якість, грамотність і зрозумілість тексту. Робота повинна бути виконана терміново, бажано до завтра зранку. Рекомендується надсилати приклади попередніх робіт.

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обувь

    Требуется написать 18 оригинальных текстов на тему обуви. Контент должен охватывать различные аспекты, связанные с обувью, включая стили, материалы и уход. Ожидается качественное и информативное содержание.

    Переводы42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен синхронный переводчик

    Требуется профессиональный синхронный переводчик на английский для онлайн конференции продолжительностью около 2 часов. Перед мероприятием будет небольшой экзамен на знание языка. Возможность дальнейшего сотрудничества для переводов с русского на английский.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести сайт

    Необходимо перевести сайт с английского на арабский язык. Важно акцентировать внимание только на текстовом содержании, без изменений в дизайне или структуре сайта.

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на 6 языков.

    Требуется перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский и Итальянский. Возможен перевод с Боснийского. Необходим качественный перевод с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски. После выполнения нужно предоставить шесть html файлов на указанных языках.

    HTML
    Переводы13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на несколько языков.

    Требуется перевод HTML страницы с Турецкого и Боснийского языков на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский и Итальянский. Необходимо обеспечить качественный перевод с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски текста, а также заменить переведенный текст в HTML файле.

    HTML
    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод нужен на англ.

    Требуется перевод большой статьи на английский язык. Ищем носителя языка, который обеспечит качественный перевод. Файл будет отправлен кандидатам.

    Переводы70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на английский - 141 слово

    Необходимо перевести биографию диджея Рей Ро на английский язык. Текст включает информацию о его уникальном стиле, опыте работы и популярности на рынке. Рей Ро - мультижанровый диджей и саунд продюсер с многолетним опытом, использующий оригинальные ремиксы и креативные техники сведения.

    Переводы122 заявки
    Закрыт
    3 года назад