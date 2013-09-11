Перевести часть сайта

$50
ПереводыЗакрыт6 заявок328 просмотров
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Нужно перевести небольшую часть сайта, заменив в коде Русские слова на Английские с помощью notepad++. Переводить нужно: все с расширением tpl кроме тех папок на которых написано не переводить, файлов много но в них очень мало текста, в некоторые его вообще нет,

в основном отдельные слова и фразы из пары слов. Работу нужно сдать до понедельника в крайнем случае в понедельник утром. Материалы во вложении. За эту работу платим 45$

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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