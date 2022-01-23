Нужно написать статью на украинском, после чего отправить мне на "обработку" а затем я отправлю исполнителю отредактированый текст который нужно перевести на английский с выдержанным смыслом...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется перевести и оформить в пдф около 100 инструкций на немецком языке. Т.е. нужен человек, который хорошо и быстро работает в пдф с базовым знанием немецкого языка.
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