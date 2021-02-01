Перевести интерфейс сайта на китайский

ПереводыЗавершен10 заявок254 просмотра
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Ищу переводчика, кто сделает качественный перевод интерфейса сайта и веб-приложения на китайский язык. Ссылку на сайт отправлю в лс.

От вас цена за NNN символов или слов. 

3 года назад
apoldev
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
3 года назад
$10
1 день
Переводили с русского на китайский упрощенный. Все ОК!
Чёткая постановка ТЗ, быстрая оплата. Рекомендуем к сотрудничеству !