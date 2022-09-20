У меня есть приложения на вьетнамском языке, хочу освежить переводы и проверить ошибки. Созвонимся, я покажу дизайны, баннеры, описания, сориентируемся нормально с ценой, плачу не менее 5к за всю работу, которая возможно займет пол дня, зависит от количества ошибок итд.