Перевести контент приложения на Вьетнамский и наоборот

$82
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок449 просмотров

У меня есть приложения на вьетнамском языке, хочу освежить переводы и проверить ошибки. Созвонимся, я покажу дизайны, баннеры, описания, сориентируемся нормально с ценой,  плачу не менее 5к за всю работу, которая возможно займет пол дня, зависит от количества ошибок итд.   

3 года назад
guest_16171796294993
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віктор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитро
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дима
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марк
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслана
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлія
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 отзыва
3 года назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Синхронний переклад англ-укр

    Необходим синхронный переводчик с английского на украинский для онлайн-IT-доповідей, который пройдет 10 ноября. Опыт в IT-сфере приветствуется. Оборудование не требуется.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад тексту

    Необхідно здійснити переклад тексту з російської мови. Потрібні професійні навички в області мовного перекладу для точності та якості виконання замовлення.

    Переводы338 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад статті

    $10

    Необхідно виконати переклад статті з української мови на російську, англійську та польську. Оцініть точність и стиль переводу для каждой из языков.

    Переводы42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести на немецкий резюме

    Требуется перевод резюме с русского языка на немецкий с учетом стандартов и образца резюме, принятых в Германии. Обратите внимание на точность и стиль перевода.

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на латышский и литовский

    Ищется бюджетный переводчик для перевода сайта об острове Кипр на латышский и литовский языки. Проект включает 121 страницу с текстами различной тематики о жизни на острове. Рассматриваются кандидаты, включая студентов.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод сайта на немецкий

    Требуется перевод 121 страницы сайта о жизни на острове Кипре на немецкий язык. Проект некоммерческий, ищем бюджетного переводчика, возможно, студента. Тексты разнообразной тематики.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на немецкий

    Требуется перевод текстов экскурсий с русского на немецкий язык. Необходимо обеспечить точность и соответствие оригинальному смыслу. Опыт в переводах будет преимуществом.

    Переводы77 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с китайского на русский программу управления

    Необходимо выполнить перевод программы управления с китайского на русский язык. Важно учитывать техническую терминологию и обеспечить точность перевода. Подходят фрилансеры с опытом в технических переводах и знанием специфики программного обеспечения.

    Переводы37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать художественный перевод

    Требуется выполнить художественный перевод 20 текстов прозы объемом по 1000 знаков каждый на английский язык. Тексты предназначены для детской аудитории. Работа осуществляется по предоплате.

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    3 года назад