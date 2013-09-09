Перевести, корректировать с русского на английский

$25
ПереводыЗавершен17 заявок230 просмотров
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есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык.

В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику.

Можно что=то от себя добавить :)

5 тысяч знаков на русском, с пробелами.

10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад
$24
2 дня
Все переведенно в срок
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