Перевести, корректировать с русского на английский

Требуется перевод технического задания по разработке программного приложения. Документ содержит описание требований, функций, дизайна интерфейса на английском языке. Нужно максимально ясно и точно воспроизвести его на русском языке. Понравившемуся исполнителю вышлю документ для уточнения ...
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есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык.
В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику.
Можно что=то от себя добавить :)
5 тысяч знаков на русском, с пробелами.
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