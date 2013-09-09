Перевести, корректировать с русского на английский

есть корявая статья на русском языке. Нужно перевести и откорректировать на английский язык.

В статье есть термины программирования, но немного и на начальном уровне. Поэтому желательно знать тематику.

Можно что=то от себя добавить :)

5 тысяч знаков на русском, с пробелами.