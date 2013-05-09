Перевести мануал 68 стр. с английского на руссский

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Завершен19 заявок367 просмотров

Есть мануал по созданию фотопанорам в программе Kolor Autopano Giga с картинками, формат pdf. 68 страниц.

Текста не очень много, есть полупустые страницы.

Задача перевести с английского на русский.

Предлагайте цену и сроки. + в каком формате отдадите перевод (либо Word, либо в pdf)? Лучше сразу в pdf!

Мануал прикрепляю, качайте, смотрите.

12 лет назад
DAC
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrey-2403
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$90
4 дня
Не смотря на не большое время работы Андрея на этом ресурсе, доверил работу именно ему. И не ошибся. Работа была выполнена в срок и достойного качества! Отзывчивый и порядочный исполнитель. Всегда на связи (даже в праздники). Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

Andrey-2403
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад