Здравствуйте! Для участия в большом проекте по переводу технико-нормативной документации (стандарты ГОСТ-Р) требуются переводчики английского языка с собственной программой Trados 6.5 - 7.5 / SDL Trados 2007, знаниями в электротехнической области и наличием возможности ...
Перевести на англ. с русского письмо в саппорт
Итак есть письмо в саппорт зарубежного 125 слов из которых 1/5 это данные типа логина/названия.
Нужно сделать перевод письма.
Оплата 2 бакса.
Нужен человек с отличным знанием языка и хорошим рейтингом/отзывами.
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