Перевести на англ. с русского письмо в саппорт

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Завершен3 заявки145 просмотров

Итак есть письмо в саппорт зарубежного 125 слов из которых 1/5 это данные типа логина/названия.

Нужно сделать перевод письма.

Оплата 2 бакса.

Нужен человек с отличным знанием языка и хорошим рейтингом/отзывами.

14 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Всё отлично, адресаты нас поняли :)
Все было отлично, спасибо.

Заявки фрилансеров

eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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