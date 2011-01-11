Перевести на англ. с русского письмо в саппорт

Итак есть письмо в саппорт зарубежного 125 слов из которых 1/5 это данные типа логина/названия.

Нужно сделать перевод письма.

Оплата 2 бакса.

Нужен человек с отличным знанием языка и хорошим рейтингом/отзывами.