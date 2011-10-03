Перевести на английский язык

Нужно перевести с русского на английский несколько небольших статеек, каждая из которых представляет себя биографию+описание доклада. Размер каждой такой статьи от 1к до 2.5к символов. Готов платить по 2 $ за 1к символов. Для перевода необходимо иметь небольшое представление о сфере IT.