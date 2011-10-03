Написать review статьи на английском языке (Volume 1 page).Обращаться по ICQ 41205555.оплата по paypal!
Перевести на английский язык
Нужно перевести с русского на английский несколько небольших статеек, каждая из которых представляет себя биографию+описание доклада. Размер каждой такой статьи от 1к до 2.5к символов. Готов платить по 2 $ за 1к символов. Для перевода необходимо иметь небольшое представление о сфере IT.
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