Необходим перевод контента сайта http://roofmaster.org.ua с русского на украинский язык. Все разделы кроме форума. Около 700 страниц перевода. Перевод предоставляете: адрес страницы - перевод в текстовом формате. Поэтому особых знаний не требуется (кроме естественно украинского ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести решение суда с украинского на английский
Кол-во слов: 1300 (2 страницы)
Цена за слово: $0,04 (или $52 за весь проект)
Способ оплаты: ЯндексДеньги, VISA, банковский перевод
по Украине, с-ма Контакт по России, наличка в Москве.
Тестовый перевод к: 29/11/07 22:00 МСК
Начало работы: 30/11/07 09:00 МСК
Сдать к: 01/12/07 12:00 МСК
Соискатели! Обязательно переведите пробный
текст и отправьте его на [email protected] (в теме
укажите фамилию, имя и фразу "тестовый перевод"). В начале
перевода отдельным абзацем укажите ФИО, страну и город
проживаня, №№ телефонов, также icq/skype/gtalk(если есть).
Пробный текст предпочтительно отправить в файле RTF с
таким названием: ваша_фамилия_и_имя.rtf
Пробный текст в прикрепленном файле.
P.S. Оплата в $$, гривнах ($1 = 5.05 грн.), или в рублях ($1 = 25.00 р.)
P.S.1. Не оставляйте свои переводы в комментариях к этому проекту, а также не отправляйте их в личные сообщения!
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