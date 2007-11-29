Требуется перевести решение суда с украинского на английский

Кол-во слов: 1300 (2 страницы)

Цена за слово: $0,04 (или $52 за весь проект)

Способ оплаты: ЯндексДеньги, VISA, банковский перевод

по Украине, с-ма Контакт по России, наличка в Москве.

Тестовый перевод к: 29/11/07 22:00 МСК

Начало работы: 30/11/07 09:00 МСК

Сдать к: 01/12/07 12:00 МСК

Соискатели! Обязательно переведите пробный

текст и отправьте его на [email protected] (в теме

укажите фамилию, имя и фразу "тестовый перевод"). В начале

перевода отдельным абзацем укажите ФИО, страну и город

проживаня, №№ телефонов, также icq/skype/gtalk(если есть).

Пробный текст предпочтительно отправить в файле RTF с

таким названием: ваша_фамилия_и_имя.rtf

Пробный текст в прикрепленном файле.

P.S. Оплата в $$, гривнах ($1 = 5.05 грн.), или в рублях ($1 = 25.00 р.)

P.S.1. Не оставляйте свои переводы в комментариях к этому проекту, а также не отправляйте их в личные сообщения!