Здравствуйте, Необходим качественный перевод статей на английский язык – http://idweb.i-d-web.com/uslugi/formulirovanie-zadachi-i-postanovka-czelej.html Срок – до понедельника Оставляйте свои расценки, контакты + отпишите, кто готов будет выполнить ...
Перевести сайт на русский
Нужно перевести сайт на русский язык с английского. Каталог товаров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен хороший перевод несложного текста. Указывайте пжл стоимость за 1000 симв работыПереводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется перевод текстов по транспортной тематике на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. На данный момент 28 текстов по 1500 символов. Пишите цены и сроки за перевод только английского и за перевод всех, вышеуказанных ...Завершен14 лет назад
Нужен перевод аннотации к медицинской статьеЗавершен14 лет назад
Суть коротко: есть тема основной моей работы (сoциальное упpавление в оpганизациях с нaдомными фоpмами тpудовой зaнятости нaселения), надо сделать работу(реферат) по схожей тематике. Взять английский текст например, про фриланс( стиль: научный или научно-популярный), ...Закрыт14 лет назад
- $50
Перевод текста инвестиционной тематики 7000 символов с пробелами.Завершен14 лет назад
- $1000
Перевод нескольких сайтов на английский язык.Завершен14 лет назад
Нужен перевод с видео и аудио ролики на русский язык по темам: Духовность, психология, гештальт, НЛП, отношения, семья, дети и т.д. Эзотерика, йога, буддизм, тантра, веды, духовные практики и т.д. ...Переводы14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
- Перевести 3 файла локализации на немецкий язык - Файлы во вложенииПереводы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно грамотно перевести маленький текст с русского на немецкий язык. Всего 8 предложений. Много за такое не дам. Если будет всё окей, то постоянно будут подобные задания. Цена ...Переводынет заявокЗакрыт14 лет назад