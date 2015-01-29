Перевести шаблон на WP на русский

$50
ПереводыЗавершен33 заявки491 просмотр
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Добрый день!

необходимо перевести на русский язык шаблон, расположенный на домене nicesearch точка ру

собственно, перевести фильтры, заголовки и тд. Всё, чтобы все параметры помещений - были на русском.

Сделать за выхи.

9 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
web-boom
Михаил 
42 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$35
1 день
Выполнено! спасибо!
Четкая постановка задачи, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.