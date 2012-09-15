Перевести статью с английского

$15
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Завершен11 заявок273 просмотра

вот эта статья

http://www.parcelforce.com/help-information/compensation-refunds-and-claims/items-we-exclude-compensation

13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Как человек, Оксана,-хорошая личность. А как профессионал ещё лучше! Когда я увидел ее расценки, то некоторое время пребывал в приятном шоке. Я решил воспользоваться ее услугами и заказал перевод статьи. Несмотря на ее веселый аватар и не менее веселый комментарий к проекту, компенсация опытом перевесила чаши весов в ее сторону. Плоды ее трудов превзошли все мои мыслимые и немыслимые ожидания. Идеальное сочетание несочетаемого-креатива и консерватизма. Она читает мысли. она знает что нужно людям. она всё сделает за вас! Она сделала невозможное! Деньги отошли на второй план, потому что ее работа заслуживает всяческих похвал! Я уверен, что ее работы и дальше будут радовать меня, а ещё больше я уверен в том, что такой талантливый индивид, заработавший себе легендарную репутацию в рунете, просто не нуждается в чьих либо отзывах, и тем более моих, простого ламера. Хвала тебе,о мастерица!
При плановом обследовании у заказчика была обнаружена мощная аллергия на всякого рода халтуру. Поэтому любителям валять ваньку и практикам философии "и так сойдет" лучше обходить его стороной. А профессионалам и людям, страстно любящим свое дело рекомендую Дмитрия как порядочного заказчика, легкого в общении, знающего точно, что ему нужно. Вам будет очень приятно и совсем не больно.

Заявки фрилансеров

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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