Нужен автор для перевода с английского на русский или рерайта новостей по тематике высоких технологий (игры, компьютеры, другая техника, интернет и т.д.). Отдаем предпочтение исполнителю который готовы выполнить работу максимально оперативно. Объем ...
Перевести страницы с русского на англ (тема – партнерский маркетинг)
Задача – перевести страницы сайта, посвященного аффилейт маркетингу и арбитражу, с русского языка на английский.
Тематика материалов – CPA, арбитраж, партнерские программы (!).
Требования к исполнителю:
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ, CPA, арбитража;
- Грамотный английский язык (C1, C2)
Требования к текстам:
- Соответствие оригиналу;
- Отсутствие воды и мусорных сентенций;
- Содержательные.
Объемы:
- 50 описаний (профили партнерских программ) по 300-500 символов
- 26 описаний (категории вроде "криптовалютные партнерки") по 160 символов.
Ценник – 2-2.5$ за 1000 символов (сложность - легкая).
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