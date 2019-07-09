Перевести страницы с русского на англ (тема – партнерский маркетинг)

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Закрыт13 заявок285 просмотров

Задача – перевести страницы сайта, посвященного аффилейт маркетингу и арбитражу, с русского языка на английский. 

Тематика материалов – CPA, арбитраж, партнерские программы (!).  

Требования к исполнителю:  

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ, CPA, арбитража;  

- Грамотный английский язык (C1, C2)  

Требования к текстам:  

- Соответствие оригиналу; 

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;  

- Содержательные. 

Объемы:  

- 50 описаний (профили партнерских программ) по 300-500 символов 

- 26 описаний (категории вроде "криптовалютные партнерки") по 160 символов. 

Ценник – 2-2.5$ за 1000 символов (сложность - легкая).

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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