Перевести текст на немецкий

Нужно перевести сайт http://www.igrydevoch.com/ на Английский язык. Перевод только человеческий! Никаких синтетических и иннет переводчиков! Со сроками не тороплюсь… месяц допустимо. Цену и срок незабываем указывать в проекте! Все дополнительные вопросы в личку, я почти всегда здесь.
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Около 4 стр., несложный догоовор на предосталение услуг
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