3 любительских короткометражки по 1.5-3 минуты. Слов очень немного,на все 3 кинца фраз 20))) в основном действие. Оплата вебмани, яд или на счёт мобильника. Срок - сегодня до 14-00мск. ...
Перевести текст с китайского
http://club.alimama.com/read-htm-tid-5352340.html - первый пост этого форума.
С Вас цена и срок.
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