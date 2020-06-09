Перевести текст с русского на английский

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В самом центре города Стаханова возвышается величественное здание городского Дворца культуры им. Горького. С высоты птичьего полёта представляет собой огромный самолёт АНТ – 20. История создания дворца уходит в далёкий 1932 год, когда на сессии Всеукраинского Центрального исполнительного комитета было принято решение о строительстве нового социалистического города Кадиевки. Стахановский дворец культуры им. Горького – памятник архитектуры, по-прежнему, одно из красивейших зданий региона. Дворец – сердце культуры города, его визитная карточка. Около семисот человек являются участниками художественной самодеятельности пятнадцати коллективов городского дворца культуры. Жители города приходили во Дворец не только в выходные дни, но и в будни по вечерам, чтобы послушать и посмотреть песни и танцы, спектакль или оперу.
В ДК приезжали с концертами коллективы из разных городов страны, поэтому культурная жизнь Кадиевки была богатой и интересной. Зрительный зал всегда был полон народа. Тяга людей к сценическому искусству была велика.
Доныне во дворце сохранились живопись, скульптуры, лепнина в стиле соцреализма, создавая единый художественный ансамбль. Барельефы великих людей и по сей день украшают стены большого концертного зала, а вот скульптур Ленина и Сталина уже нет, они канули в идеологическую Лету.
Несмотря на все сложности жизни, во дворец идут люди, звучит в нем песня. Он не погиб, как его реальный прототип, а продолжает наполнять жизнь стахановчан всех возрастов красотой и радостью.
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