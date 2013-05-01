Перевести текст с Русского на Английский

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Закрыт14 заявок278 просмотров

Необходимо очень качественно перевести текст с соблюдением правил в названиях городов, улиц и т.д. Общее количество текста 50 страниц. Пример для тестирования в файле. Необходимо точно формулировать срок за который будет сделан весь объём перевода. Ответные файлы прошу высылать на почту.

12 лет назад
funnywolf
Максим 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров