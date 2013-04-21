Перевести видеорецепт. Похоже на итальянский

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Завершен4 заявки161 просмотр

Требуется перевести видеорецепт.

http://www.youtube.com/watch?v=1W6X47UMGg0

Возможно текст в описании видео и речь женщины совпадает.

В итоге необходимо получить текст на русском языке того, что говорит женщина + перевод списка ингредиентов.

Цена - открыта.

12 лет назад
xstupidkidzx
Денис 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Анна сделала очень качественный и быстрый перевод видеорецепта пончиков. Я очень доволен, надеюсь, Анне этот рецепт тоже может быть кстати ;)
Денис, спасибо за интересный проект. Буду рада работать с вами еще!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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