Перевод 19 тыс. символов о музыканте

Требуется перевод 35 тыс символов информации о музыканте. Два интервью, которые надо сократить до 5 тыс. символов и информация о дискографии.

Текст простой, но перевод требуется литературный, а не «гугл тренслейт с правками».

Цена окончательная.

В заявках оставляйте свой ICQ или e-mail, если они не написаны у вас в профиле.

При успешном сотрудничестве возможна работа на постоянной основе.