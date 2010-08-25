Перевод 200 комикс статей с английского языка

Приобрести на http://www.amazon.com/Life-Colors-Reveal-About-ebook/dp/B001PO5M7G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&m=A1C7ZQRRSJ8CZZ&s=digital-text&qid=1283601923&sr=1-1 книжку Life Colors - What the Colors in Your Aura Reveal About You на англ., скачать в электронном формате и перевести на русский, с картинками если там есть. чтобы был хорошо отредактированный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!
Требуется перевести с Английского языка очередные - 200 статей
Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!
Объём статей различный но не роман Война и Мир!
Все статьи предоставляются сразу и результат ожидается сразу, т.е не частями!
Требования к переводу - качество и достоверность.
Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ... Мне предоставлять нужно просто любые 500 знаков ...
Оплата за всю работу - 200 статей - составит 17 000 рублей!
Оплата производится только после полностью выполненной работы!
Без какой либо предоплаты!
Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!
Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...
У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.
Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...
Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.
Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!
- Похожие заказы
- Переводы27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужен перевод описания продукта Oracle. Отрывок для тестового перевода: The Data Relationship Management Web Service must be deployed to an Oracle WebLogic 11g Release 1 server. It is vitally important to use HTTPS/SSL for web service communications to ...Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен качественный перевод статьи об игровой механике. При переводе должен сохраниться смысл и термины, поэтому переводчик в идеале должен хоть немного разбираться в данной теме. Оригинал статьи на английском тут - http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/ В качестве примера напишите перевод ...Переводы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется профессиональный перевод языкового пакета. eng > rus Файлы в формате XML. В приложении. Подробности стиля перевода и др. в привате с исполнителем.Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется перевести маркетинговый текст с английского на русский. Традос обязателен. текст такого плана: 1. Ampacet continues to invest in its European operations - increasing its color capacity in the UK plant and Polish plant by 25 and 40% ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужен переводчик для переводов с Аудио(англ) на рус текст. Писать в асю 610385832Завершен13 лет назад
Требуется перевести сайт с русского.Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $8
Уже описано Владиславу.Завершен13 лет назад
- $1000
- Проведение тренинга; - Тематика - бухгалтерская программа SAP; - Перевод с английского языка на русский и наоборот; - требуется 2 переводчика; - Даты проведения - с 14 по 17 сентября; - Полные рабочие дни (но это еще под вопросом) - ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо грамотно перевести поля файла локализации с английского на русский. Английские значения нужно заменить на соответствующие русские. Файл должен быть в формате utf. cp и другие не принимаются. Файл в приложении.Завершен13 лет назад