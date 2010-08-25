Перевод 200 комикс статей с английского языка

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!

Требуется перевести с Английского языка очередные - 200 статей

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Объём статей различный но не роман Война и Мир!

Все статьи предоставляются сразу и результат ожидается сразу, т.е не частями!

Требования к переводу - качество и достоверность.

Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ... Мне предоставлять нужно просто любые 500 знаков ...

Оплата за всю работу - 200 статей - составит 17 000 рублей!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!