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Завершен4 заявки285 просмотров

Необходим качественный письменный официально-деловой юридический перевод с Английского на следующие языки:

Чешский

Норвежский

Датский

Словацкий

Словенский

Латвийский

Турецкий

Объём - порядка 700 слов.

Предпочтение разным для каждого языка исполнителей. Предпочтение - переводчикам с опытом.

Дорого. Оплата договорная.

Оставлять заявку на сайте и стучать по нижеуказанным контактам (сами простукивать заявки не будем) с 10:00 до 20:00 по МСК

skype: ivanovivashka

icq: 647733083

13 лет назад
rogermo
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sandra73
Козлова 
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Александра выполнила перевод на Латышский быстро и качественно. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, удачное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sandra73
Козлова 
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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