Перевод adult на датский, норвежский, финский

Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется до конца дня выполнить перевод текста adult тематики.
С русского или английского (на выбор) на датский, норвежский и финский языки.
Объем на входе - менее учетной страницы (примерно 1300 зсп).
Срок - до конца дня сегодня (30.05)
Ждем Ваших предложений по цене.
- Похожие заказы
- $250Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Сегодня нужно срочно перевести небольшую статью http://sisyphe.org/spip.php?article720 (Notes внизу переводить не нужно) Предлагайте вашу цену...Через пару часов сниму предложение...Спасибо за внимание!Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
Мануал с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. Мануал в файле по ссылке http://www.espressomaster.ru/coba2.zip Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна ...Завершен10 лет назад
- $300
Требуется помощь с дипломными работами по педагогике испанского и немецкого языков. Срочно. Бюджет по $300 на работу. 1) Лингводидактические аспекты изучения креолизованных текстов (немецкий) 2) Формы обращения и их использование в дидактических материалах по испанскому языкуПереводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются статьи для англоязычного блога посвященному обзорам софта и веб продуктов. Требуется серия статей. Задачи: 1. Я даю статью на перевод, необходимо ее перевести на английский язык. Если в статье есть скриншоты, изображения на русском языке, ...Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать перевод всех текстов сайта визитки (6 пунктов меню, три из которых почти не содержат текста). Перевести нужно все что вы видите на русском, итого: - Главная (клик на лого) - Меню (6 пунктов) - Новости (2 штуки) - ...Завершен10 лет назад
- $15
Требуется перевести инструкцию к bluetooth наушникам (в прил), отформатировать в Ворде в удобно-читаемый вид. Инструкция простая. 500 руб. Нужно быстро.Завершен10 лет назад
Перевод статей популярных англоязычных бизнес-изданий Inc., Entrepreneur, ... Постоянная работа 2-3 статьи в неделю. В дальнейшем возможно больше. Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.Переводы35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен перевод нескольких страниц с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: сельское хозяйство, инструкция к пестицидам, формат PDF. 3) объем общий: примерно 5–8 страниц (по 1800 знаков); это часть ...Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Художественная литература. Автор зовут Christopher Patten. Не успеваю сам перевести. Часть книги переведена.Переводы27 заявокЗакрыт10 лет назад