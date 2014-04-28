Перевод adult на датский, норвежский, финский

Мануал с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. Мануал в файле по ссылке http://www.espressomaster.ru/coba2.zip Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна ...