Перевод английского видео на русский (24 мин 37 секунд)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок595 просмотров

Сделать пеервод интересного видео сегодня. Жду ответов от отвественных исоплнителей=)))

3 года назад
BoogiGIRL
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Ксения прекрасно сделала для нас перевод. Перевод был сложный и ёмкий. Рекомендую к сотрудничеству=))))
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

veronika_work7
29 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марк
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Олеся
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод английского видео на русский

    $10

    Необходимо перевести 30 минут интересного видео с английского языка на русский. Готовый перевод требуется предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Ожидается качественная и точная передача смысла оригинала. Укажите уровень профессионализма и опыт в переводах.

    Переводы161 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на английский язык

    Требуется перевод текста на английский язык. Укажите уровень владения языком, стоимость услуги и сроки выполнения заказа. Ожидается качественный и точный перевод.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевести с АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ

    $66

    Необходимо перевести текст объемом 100 слов с английского языка на русский. Скачайте архив, разархивируйте его и выполните перевод в текстовом редакторе. Убедитесь, что перевод точный и соответствует оригиналу.

    Переводы137 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейтив для переводов с русского на английский

    Требуется нейтив-переводчик для перевода текстов с русского на английский. Тематика включает маркетинг и деловые письма/скрипты. В отклике укажите ставку за слово, готовность приступить к работе и отзывы.

    Переводы54 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на турецкий и английский яз.

    Требуется профессиональный перевод текстов на турецкий и английский языки с акцентом на туристическую тематику. Необходимы качественные и точные переводы для использования в сфере туризма.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен перевод

    Требуется перевод текста с английского языка на русский. Прикреплен файл для перевода. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения работы.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад