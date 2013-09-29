Перевод англо-русский (спорт)

$10
ПереводыЗавершен1 заявка134 просмотра
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Переводчик с английского - текст в спортивной тематике

Примерно 3600 знаков. Срочно.

10 лет назад
Zharoff_II
Александр 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
dolphin-uliana
Ульяна 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличнный перевод, хорошая обработка материала, продолжаем работать.
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