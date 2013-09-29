Перевод англо-русский (спорт)

Уважаемые фрилансеры, есть фрагмент видео около 45 минут - конференция на тему программирования и ИТ, на английском. Нужен перевод на русском - текст. Художественный стиль не нужен, важно чтобы был понятен смысл. Пожалуйста сообщите вашу цену ...
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Переводчик с английского - текст в спортивной тематике
Примерно 3600 знаков. Срочно.
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