Перевод брошюры с английского на русский и украинский

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Закрыт1 заявка1 просмотр

Добрый день,

Не могли бы вы помочь с переводом брошюры с английского на два языка - русский и украинский?

Английский вариант прилагаю. Это складная брошюра, поэтому в документе части текста поделены на страницы.

Буду благодарна если вы сориентируете по цене, срокам работы и вариантами оплаты.

Заранее большое спасибо.

Английский языкПеревод документовУкраинский языкРусский язык
месяц назад
guest_1742673641573
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Алексей
 
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