Добрый день,

Не могли бы вы помочь с переводом брошюры с английского на два языка - русский и украинский?

Английский вариант прилагаю. Это складная брошюра, поэтому в документе части текста поделены на страницы.

Буду благодарна если вы сориентируете по цене, срокам работы и вариантами оплаты.

Заранее большое спасибо.