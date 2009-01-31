Перевод CV с английского на немецкий

$6
ПереводыЗавершен10 заявок275 просмотров
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Необходимо перевести CV с английского на немецкий (2 страницы).

Около 3500 знаков (с пробелами), цена 6$.

В приложении CV.

15 лет назад
Barselona
40 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Pershin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Отзывчивый и исполнительный! Спасибо за качественно выполненный перевод в кратчайшие сроки.
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