Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. ...
Перевод делового письма на английский язык
Ищу опытного переводчика и копирайтера в одном лице для перевода небольшого делового текста на английский язык. Это текст-представление о себе, что-то вроде резюме. Текст уже составлен, но если у вас есть предложения по его доработке - я с радостью их выслушаю =)
Оплата 150 грн. на карту ПриватБанка, или 450 руб. на ЯндексДеньги в понедельник, сразу после проверки.
Срок: воскресенье, вечер.
П.С. Прошу, переведите небольшую часть текста, подавая заявку. Качество перевода будет решающим при выборе исполнителя.
"Приветствую! Меня зовут Юлия, я дипломированный переводчиканглийского языка, учитель английского языка и литературы. Опыт переводов – 7 лет.
Работаю с текстами технической, литературной и медицинской тематики. Главным в
работе переводчика считаю не только передать точный смысл содержимого, но также
сделать текст легко читаемым и доступным, «красивым» с точки зрения носителя
того языка, на который переводится работа. Мои языковые пары:
английский-русский/украинский, русский/украинский-английский. Я также владею
базовыми знаниями немецкого языка."
Всем спасибо за внимание! =)
Выбранный исполнитель
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