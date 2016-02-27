Перевод делового письма на английский язык

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок214 просмотров

Ищу опытного переводчика и копирайтера в одном лице для перевода небольшого делового текста на английский язык. Это текст-представление о себе, что-то вроде резюме. Текст уже составлен, но если у вас есть предложения по его доработке - я с радостью их выслушаю =)

Оплата 150 грн. на карту ПриватБанка, или 450 руб. на ЯндексДеньги в понедельник, сразу после проверки.

Срок: воскресенье, вечер.

П.С. Прошу, переведите небольшую часть текста, подавая заявку. Качество перевода будет решающим при выборе исполнителя.

"Приветствую! Меня зовут Юлия, я дипломированный переводчиканглийского языка, учитель английского языка и литературы. Опыт переводов – 7 лет.

Работаю с текстами технической, литературной и медицинской тематики. Главным в

работе переводчика считаю не только передать точный смысл содержимого, но также

сделать текст легко читаемым и доступным, «красивым» с точки зрения носителя

того языка, на который переводится работа. Мои языковые пары:

английский-русский/украинский, русский/украинский-английский. Я также владею

базовыми знаниями немецкого языка."

Всем спасибо за внимание! =)

9 лет назад
im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Анастасия подошла к работе очень профессионально, выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую всем, кто ищет талантливого и надежного сотрудника! И сама буду продолжать с ней работать =)
Спасибо Людмиле за интересный проект! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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