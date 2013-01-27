Перевод делового письма с рус. на англ.

Внимание! Только ручной перевод, без всяких автоматических переводчиков текста! Необходимо перевести тексты на этих двух страницах с русского на немецкий: http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/ и http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/preis.html + фразы "Email указан неверно." и "Ваша заявка получена! Мы свяжемся с вами в ближайшее время." Перевод должен ...