Перевод детских книг

Детскому издательству для работы с текстами требуются переводчики (на данном этапе с английского и болгарского языков) и литературные редакторы. Можем предложить большой постоянный объём работы.

Гонорар за художественный перевод 1 авторского листа (40 000 знаков с пробелами) сказочного текста – 1400 рублей. Уровень сложности – низкий. Английский переводится без словаря при наличии знаний в объёме школьной программы. С переводом с болгарского можно справиться, не владея языком, с помощью виртуального переводчика, с учётом сходства языка с русским.

Гонорар за литературное редактирование – 700 рублей – 1 авторский лист (40 000 знаков с пробелами).

Гонорар за перевод без художественной обработки – 700 рублей – 1 авторский лист (40 000 знаков с пробелами).

Необходимо выполнить тестовое задание. Объём отрывка – около 2000 знаков с пробелами.

Текущие задания:

- художественный перевод с английского текста четырёх детских книг, средний объём текста одной книги - 14500 – 15800. Общий гонорар – около 2100 руб. за 4 книги;

- художественный перевод народных сказок с болгарского языка, объём около 90 000 знаков с пробелами. Общий гонорар – около 3150. Будет уточняться по мере более точного подсчёта знаков.

Перевод необходимо предоставить разбитым на страницы, с указанием соответствия знаков текста оригинала и русского текста (допустимые погрешности обсуждаются по каждой работе).

Требования: отличное знание русского литературного языка, соблюдение сроков.