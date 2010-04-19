Перевод философского текста англ=>рус

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Завершен8 заявок211 просмотров

Необходимо перевести философский текст с английского языка на русский. Красота речи не требуется, лучше точность. Сроки тоже не сильно важны. Главную роль играет цена.

Объем: 80 тысяч печатных символов с пробелами.

Прикреплен файл с отрывком из текста.

15 лет назад
binom
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
15 лет назад
$80
30 дней
Перевод текста англ.=>рус. Хотя задачи очень качественного перевода не стояло (был сделан акцент на время), перевод был выполнен на высоте и без всяких нареканий. Сотрудничество очень понравилось.
Понимающий, вежливый заказчик. Оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
15 лет назад

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