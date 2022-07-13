Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на несколько языков.

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Закрытнет заявок111 просмотров

Нужен перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский, Итальянский. Если вам будет удобнее, есть еще оригинал страницы на Боснийском языке. Перевод нужен качественный, с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски выражений. Также необходима замена переведенного текста в html файле.

HTML
3 года назад
guest_16577834371255
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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