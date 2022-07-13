Необходимо сократить текст на английском языке с использованием примера. Также требуется создание цепляющего заголовка. Примеры оригинала и желаемого результата будут предоставлены исполнителю.
Перевод html страницы с Турецкого или Боснийского на несколько языков.
Нужен перевод html страницы с Турецкого на Азербайджанский, Польский, Румынский, Венгерский, Грузинский, Итальянский. Если вам будет удобнее, есть еще оригинал страницы на Боснийском языке. Перевод нужен качественный, с сохранением смысловой нагрузки и эмоциональной окраски выражений. Также необходима замена переведенного текста в html файле.
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