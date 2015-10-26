Перевод и озвучка на английский, китайский, турецкий

ПереводыЗавершен9 заявок310 просмотров
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Всем привет,

Требуется перевести короткие фразы с русского языка на указанные выше. Общий объем не более 2к знаков. 

А так же озвучить некую фразу состоящую из 5-10 слов на этих языках. Предпочтительно озвучка должно производится женским голосом. 

Перевод должен быть от человека который действительно понимает что он переводит, не от гугл переводчика

Прошу указывать ваши цены и сроки

Если готовы выполнить работы на других языках - пожалуйста тоже укажите на каких, может заинтересует

8 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
8 лет назад
$40
2 дня
Лилия отлично знает английский язык и выдает очень качественный перевод. К проекту так же требовалась озвучка голосом определенных фраз - получилось очень профессионально в плане дикции и чисто по звучанию. Рекомендую 10+
Спасибо за работу!