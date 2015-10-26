Перевод и озвучка на английский, китайский, турецкий

Всем привет,

Требуется перевести короткие фразы с русского языка на указанные выше. Общий объем не более 2к знаков.

А так же озвучить некую фразу состоящую из 5-10 слов на этих языках. Предпочтительно озвучка должно производится женским голосом.

Перевод должен быть от человека который действительно понимает что он переводит, не от гугл переводчика

Прошу указывать ваши цены и сроки

Если готовы выполнить работы на других языках - пожалуйста тоже укажите на каких, может заинтересует