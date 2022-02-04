Перевод и создание русских субтитров к англоязычным видео

Здравствуйте! Есть заказ на перевод серии видео (с англ на рус), посвященных заболеваниям соединительной ткани, и создании русских субтитров к ним.

Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=WqTiSHTk39A

Пожалуйста, откликайтесь, только если вы занимаетесь и тем, и другим (переводом и субтитрами).

В ответе укажите, пожалуйста, свои расценки и примерные сроки изготовления. Спасибо!