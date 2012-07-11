Перевод характеристик товаров с немецкого на рус.

Нужен человек, который переведет с немецкого на русский язык таблицу характеристик товаров Интернет-магазина одежды. Подчеркиваю – связные тексты переводить не нужно, только отдельные слова и сочетания.

Оплата – 2 рубля за одну строчку (пару название измерения – значение измерения). Всего нужно перевести около 8500 строк. На проект хочу взять 2-4 исполнителей, т.е. получается по 4000-5000 рублей на исполнителя. Все расчеты в WMR. Оплата производится утром следующего дня за строки, переведенные в предыдущем дне.

При подаче заявки указывайте уровень владения немецким и русским языками.

Более подробное ТЗ - в аттаче.