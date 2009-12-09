Перевод комплекта документов англ -> рус

Уважаемые коллеги,

Необходимо перевести с английского на русский язык весь комплект документов руководства по качеству системы менеджмента (во вложении) общей медицинской тематики, с сохранением форматирования, стилей. все один в один и как в исходном английском варианте.

В качестве заявки на участие в тендере ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте следующее

1. Точную стоимость и срок ВСЕЙ работы (меня не интересует сколько вы берете за 1000 знаков)

2. Краткое описание вашего опыта работы с аналогичными темами

3. Пробный перевод 8ой страницы документа "Quality manual" с сохранением форматирования. В заявке прошу указывать ссылку на данный документ или присылать по почте.

Особое внимание будет уделено точности и качеству перевода. Помните про кризис и конкуренцию ;-)

Удачи!