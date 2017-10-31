Перевод, коорректировка на немецком

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Одна страница roomout.de, проверить все надписи и всплывающие окна и дать задание верстальщику.

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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