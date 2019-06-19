Перевод короткого текста на английский

Вот отсюда http://fittingtattoo.com/meanings/beasts берем Сравниваем вот с этим https://rustattoo.ru/wiki/ если нет такого значения у меня сайте или у меня объем намного маленький по тексту, чем тот что в источнике, то переводим. Перевод нужно делать смысловой, в гугл транслейт ...