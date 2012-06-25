Перевод корпорат. журнала на нем. и англ. язык

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Перевод 26стр. на немецкий и английский языки, в текстах используется терминология металлургической отрасли, поэтому необходим перевод специалистами, знающими терминологию. Тестовый перевод присылать на адрес [email protected]

13 лет назад
Valll
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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