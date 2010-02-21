Нужно перевести статьи на английский язык. тематика: ИТ просьба подавать заявки только высококвалифицированным переводчикам, которые способны перевести "нативно" с сохранением сути. И имующим друга-носителя языка который прочтет потом и отредактирует ...
Перевод медицинской статьи (1 страница)
Половина страницы а4 с медицинской терминологией. Текст во вложении
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