Перевести биографию диджея на английский.

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RayRo - мультижанровый диджей и саунд продюссер. Используя в своих сетах собственные ремиксы и эдиты, Рей Ро выделяется среди других диджеев.В своих сетах, кроме классических, он использует креативные техникии сведения: toneplay, wordplay, speedmix и mashup. Понимание психологии и контакт с танцполом - сильная сторона Рея, позволющая ему всегда попадать в сердца и умы зрителей. Будучи опытным диджеем, имеющим многолетний опыт работы резидентом, а так же гостем многочисленных вечеринок, Рей имеет достаточно опыта, чтобы справиться с любой задачей: будь то праймовый сет в ночном клубе, приватная вечеринка или фоновый сет на закате солнца. Правильно подобранная муыка, харизма и опыт Рея сделают свое дело. Неоднократно играл в лучшем клубе Турции - Inferno. Отыграл свой сет на вершине горы Тахталы (2365м).В расписании за прошлый год Рей выступил более чем со 150 сетами, что подтверждает высокую востребованность на рынке.