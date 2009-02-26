Перевод на английский.

23 листа А4. В текстах есть таблицы, многие Латинские названия можно не переводить. Перевод письменный качественный а не эллектронным словарём без падежей и склонений! С Английского на Русский Сроки на перевод 2-3 дня. Желательно гражданам России так как удобней ...