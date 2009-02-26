Перевод на английский.

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству переводчиков c АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА на КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК (удаленно). Характер работы: перевод с английского на казахский документации по технике безопасности, ИТ. Требования к кандидатам: - высшее лингвистическое или техническое образование; - профессиональное ...
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Перевод нужен на английский.
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