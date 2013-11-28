Перевод на английский и нотариальное заверение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт3 заявки178 просмотров

Необходимо перевести 3 документа (диплом, справка, выписка со счета) для консульства на английский язык. Общий объем – 1,4 страницы (по 1800 знаков с пробелами). После перевода нужно заверить его у нотариуса.

Требования:

- Наличие диплома о высшем филологическом образовании

- Желателен опыт в нотариальном заверении переводов

11 лет назад
rebesyster
Алла 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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