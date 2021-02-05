Перевод на английский язык

ПереводыЗакрыт70 заявок2176 просмотров
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Ищу человека на переводы. Важно знание делового английского. Задача перефразировать на английском текст для email и соц.сетей (Тексты маленькие). А так же переводить ответы на русский. 

3 года назад
SashaEgorov
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад